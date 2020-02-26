السعودية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ طالبت السفارة السعودية في أنقرة اليوم الأربعاء، مواطنينها بتأجيل السفر غير الضروري إلى تركيا مخافة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل توقع السلطات التركية بوصول الفيورس إليها.

السفارة في أنقرة دعت أيضا عبر تويتر، السعوديين الموجودين في تركيا، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من كورونا.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قال أن بلاده ستفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما، على كافة الوافدين إليها من الصين وإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد فيهما.

وأوضح قوجة أنه لم يتم رصد أي إصابة بفيروس “كورونا” في تركيا، وأن ذلك لا يعني أن عدوى الفيروس لن تصل إلى البلاد.

قال: “كلما أخرنا دخول الفيروس إلى بلادنا وأصبح الضرر أقل، كان ذلك إنجازًا بالنسبة لنا، وقد أنشأنا مستشفيات ميدانية في المناطق الحدودية لمواجهة تهديد كورونا”.

واستطرد قائلا: ” نفرض الحجر الصحي حتماً على كل من زار مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين، ويمكنني القول إن نتائج الفحوص التي أجريت على الوافدين من إيران كانت سلبية ولم يُعثر على الفيروس في أي منهم”.

ولفت إلى أن من المحتمل وصول الفيروس إلى تركيا، بسبب كثافة انتشاره في الجارة إيران.