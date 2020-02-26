بومبيو: هجمات الجيش السوري تزيد من مخاطر التصادم مع تركيا

واشنطن (زمان التركية)ـــ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هجمات جيش النظام السوري تزيد من مخاطر الصدام تركيا الحليف في الناتو، معتبرا أنه من الصعب على دمشق تحقيق نصر عسكري.

بومبيو قال في مؤتمر صحفي: “إن الهجمات تضع 3 ملايين من المواطنين هاجروا أماكنهم، من بينهم الشباب، في خطر بشكل تراجيدي. وكما قلنا في أكثر من مرة سابقًا، فإن النظام السوري لن يحصل على نصر عسكري”.

Today, @SecPompeo commented on the situation in Afghanistan, the U.S. response to the #coronavirus, the #IranElections, the situation in Syria’s Idlib province, and Russian election interference. pic.twitter.com/UxeGEHWzDi — Department of State (@StateDept) February 25, 2020

وأضاف “هجوم النظام في إدلب يزيد فقط من خطر الدخول في صراع مع حليفنا في الناتو تركيا. كما أكد الرئيس ترامب، فإننا نعمل مع تركيا لرؤية ما يمكننا فعله”.

وأكد بومبيو في حواره مع الصحافيين بمقر وزارة الخارجية، أن حل الأزمة السورية يأتي بالضرورة مع وقف إطلاق نار دائم، وكذلك يخضع للقرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد بومبيو على أن وقف إطلاق النار في سوريا صعب للغاية، زاعمًا أن كل محاولات وقف إطلاق النار المعلنة حتى الآن تم خرقها من قبل الحكومة السورية أو روسيا أو إيران.

وتنتهي بعد أربعة أيام مهلة منحها الرئيس التركي رجب أردوغان للجيش السوري للانسحاب من منطقة خفض التصعيد في إدلب أو مواجهة الرد العسكري.

ولم يتضح بعد مصير القمة الرباعية في 5 مارس/ آذار المقبل، بين موسكو وأنقرة وبرلين وباريس، بشأن إدلب، مع عدم إعطاء روسيا موقفا واضحا منها.