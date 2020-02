بومبيو: هجمات الجيش السوري تزيد من مخاطر التصادم مع تركيا

واشنطن (زمان التركية)ـــ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هجمات جيش النظام السوري تزيد من مخاطر الصدام تركيا الحليف في الناتو، معتبرا أنه من الصعب على دمشق تحقيق نصر عسكري.

بومبيو قال في مؤتمر صحفي: “إن الهجمات تضع 3 ملايين من المواطنين هاجروا أماكنهم، من بينهم الشباب، في خطر بشكل تراجيدي. وكما قلنا في أكثر من مرة سابقًا، فإن النظام السوري لن يحصل على نصر عسكري”.

Today, @SecPompeo commented on the situation in Afghanistan, the U.S. response to the #coronavirus, the #IranElections, the situation in Syria’s Idlib province, and Russian election interference. pic.twitter.com/UxeGEHWzDi

— Department of State (@StateDept) February 25, 2020