تركيا.. التضخم قضى على زيادة الحد الأدنى للأجور.. وحد الجوع 2257 ليرة

أنقرة (زمان التركية) – أفاد اتحاد النقابات العمالية في تركيا أن معدلات التضخم الغذائي في أنقرة ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 1.71 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وأن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد بلغ 2257 ليرة؛ وحد الفقر نحو 7353 ليرة.

ويأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

جدير بالذكر أنه في فبراير/ شباط من العام الماضي كان حد الجوع يبلغ 2029 ليرة، وحد الفقر 6609 ليرة، بينما بلغ حد الجوع 2219 ليرة، وحد الفقر 7229 ليرة في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وأضاف الاتحاد في تقريره أن ارتفاع معدلات التضخم قضت على الزيادة، التي أقرتها السلطات التركية في الحد الأدنى للأجور لعام 2020 وبلغت 303.8 ليرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع متوسط أسعار الخضروات والفاكهة خلال هذا الشهر بنحو 7.51 في المئة، مفيدا أن متوسط سعر كيلو الخضروات والفاكهة، التي تشغل الحيز الأكبر في النفقات الغذائية للأسرة، ارتفع هذا الشهر إلى 5.87 ليرة بعدما كان يبلغ 5.46 ليرة الشهر الماضي.

هذا وأوضح التقرير أن متوسط سعر كيلو الخضروات كان يبلغ الشهر الماضي 5.75 ليرة، غير أنه ارتفع هذا الشهر إلى 6.19 ليرة، في حين ارتفع متوسط سعر كيلو الفاكهة بنحو 6.65 في المئة ليسجل 5.13 ليرة بعدما كان يبلغ الشهر الماضي 4.81 ليرة.

–