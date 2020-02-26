كليجدار أوغلو: حزب الشعب الجمهوري سيحكم تركيا قريبًا

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن على أعضاء حزبه الاستعداد لأن اليوم الذي سيصل فيه “الشعب الجمهوري” إلى سدة الحكم في تركيا بات قريبا.

وأضاف كليجدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري سيؤسس نظاما مثاليا، قائلا: “سيحل حزب الشعب الجمهوري كل مشكلات تركيا خلال خمس سنوات قادمة. أصدرنا تعليماتنا إلى أعضاء الهيئة التنفيذية وشعب الحزب بالمدن والبلدات بأننا سنبلغ الحكم قريبا وعليهم شرح مقترحاتنا للحل للآخرين”.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) أن كليجدار أوغلو تناول خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للحزب، الأحداث الجارية وعلى رأسها التطورات الاقتصادية والسياسة الخارجية، وزعم أن الحزب سيبلغ سدة الحكم عما قريب وأنه يجب على المسؤولين في الحزب وقاعدتهم الشعبية الاستعداد لهذا، زاعمًا أن أنظار العالم وأوروبا تتجه إليهم في مجال الديمقراطية الاجتماعية وأنه يتوجب على الحزب خلق مفاهيم جديدة في هذا المجال.

وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم جزء من التأييد الشعبي له عقب حالة القمع الأمني الواسعة التي تبعت انقلاب عام 2016، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ 2018، وظهر ذلك واضحا في نتائج انتخابات البلديات عام 2019 التي صعد فيها نجم حزب الشعب الجمهوري، حيث خسر فيها الحزب الحاكم البلديات الكبرى وكذلك البلديات الكردية.