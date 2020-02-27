تركيا.. كيف استهل الدولار تعاملات اليوم؟

أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الخميس في تركيا عند مستوى عالٍ، مع استمرار تأثير فيروس كورونا على الأسواق، حيث واصل الدولار التعاملات عند مستوى 6.1609 ليرة.

ويواصل الدولار تسجيل أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2019 وذلك عقب الارتفاع الحاد الذي سجله مطلع الأسبوع الجاري على خلفية المخاوف من احتمالية تزايد تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي الدولي.

وعزز التراجع الحاد في الأسهم الأمريكية يوم أمس بنسبة بلغت 3 في المئة من فرص تجنب الخطر الدولي الذي سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية.

وتتابع الأسواق التطورات الجيوسياسية والدولية عقب موجة المبيعات الحادة التي شهدها مطلع الأسبوع الجاري بنسبة بلغت 6 في المئة في قطاع الطيران و4 في المئة في قطاع البنوك وأسفرت عن تجاوز سعر الدولار حاجز 6.16 ليرة.

وعقب موجة المبيعات العنيفة التي شهدها يوم الاثنين الماضي سجلت الأسواق أداءً أفقيا متذبذبًا لمدة يومين.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

كما أثر تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، الأسبوع الماضي على قيمة الليرة ومنعها من التعافي، حيث أفاد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

وأعاد التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار إلى الأذهان توقعات شركة شركة كابيتال إيكونيمكس للاستثمار بلوغ سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة بنهاية العام الجاري، مستوى قياسي، وتراجع العملة المحلية أمام الدولار بنحو 20 في المئة خلال العام الجاري.