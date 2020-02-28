28 فبراير 2020

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تركيا تعلن مقتل 33 من جنودها في غارة جوية روسية

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تعلن مقتل 33 من جنودها في غارة جوية روسية
gazeteciler

هاتاي (زمان التركية) – أعلنت محافظة هاتاي التركية لحدودية مع سوريا أن الغارات الجوية الروسية التي جرت ليلةأمس الخميس في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن استشهاد 33 جنديا تركيا، فيما قالت مصادر أخرى إنالعدد أكثر من ذلك.

عقدت أنقرة على خلفية القصف الجوي السوري الروسي اجتماعا أمنيا طارئا بشأن التطورات في إدلب برئاسة الرئيسرجب طيّب أردوغان ومسؤلين من المدنيين والعسكريين.

من جانبه عقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المُعارض كمال كليجدار أوغلو، اجتماعا مع قيادات حزبه ودعا الحزبالحاكم وأحزاب المعارضة إلى جلسة مغلقة في البرلمان لبحث الوضع الأخير في إدلب  والخطوات التي يجب اتخاذهافي هذ الصدد.

kanun
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