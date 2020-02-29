29 فبراير 2020

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ضحايا بانفجار منجم فحم غرب تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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ضحايا بانفجار منجم فحم غرب تركيا
gazeteciler

صوما (زمان التركية)- اصيب 4 أشخاص اليوم السبت، في حصيلة أولية لانفجار وقع في منجم تعدين بمنطقة صوما في مانيسا غرب تركيا .
وفقا للمعلومات الواردة، وقع انفجار بخط الهواء المضغوط في منجم فحم لمؤسسة تعدين خاصة أسفر عن إصابة 4 أشخاص تعرضوا لقطع من الحجر والتربة والفحم بعد انفجار الهواء المضغوط.
تم نقل المصابين إلى مستشفى صوما الحكومي لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق علم أنه تم نقل عاملين منهما إلى مستشفى جامعة مانيسا جلال بايار، فيما غادر عاملان المستشفى.
يذكر أنه في عام 2014 وقعت كارثة عقب انهيار منجم فحم في بلدة صوما التابعة أسفر عن وفاة أكر من 200 عامل وفق بيانات رسمية.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي تعرض منجم تعدين بمدينة أضنة جنوب شرق تركي، لانهيار بسب الجليد الكثيف، أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر.

kanun
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