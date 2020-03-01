أردوغان يعلق على استشهاد الجنود الأتراك في إدلب بالضحك

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أن عدد الجنود الأتراك الشهداء في إدلب، قد وصل إلى 36 شهيدًا، بعد أن حاول التكتم على خبر مقتل جنود أتراك يوم الخميس الماضي.

أردوغان لفت الأنظار إليه باستغراب شديد، عندما تحدث عن واقعة استشهاد الجنود، وتطرق إلى حواره مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديثهما عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفاجأ الجميع بضحكات عالية، صاحبها تصفيق حار من الحاضرين، وكأن شيئا لم يكن.

أردوغان قال في تصريحات، خلال لقائه مع نواب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول: “بالأمس قال ترامب: ما الذي ينتظره بوتين، ماذا يريد؟ فقلت له: إنهم يريدون بترول قامشلي. قال لي: هل هناك بترول؟ قلت نعم، ولكن ليس بقدر بترول دير الزور”، بعدها بدأ أردوغان في الضحك بصوت مرتفع، وسط تصفيق من الجميع.

موقف أردوغان المثير تسبب في غضب عارم، ودفع زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو للتعليق، فقال للصحافيين: “لقد أحزنتني تصريحات أردوغان كثيرًا. أعد كل تيارات شعبنا لن يكون هناك المزيد من الضحايا إذا وصلنا إلى الحكم”

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “نحن نحتضن كافة عناصر جيشنا الأبطال. إنهم يقومون بمهامهم بعناية، ويضحون بأرواحهم في حماية الوطن والأمة. أنا أعرف جيدًا مدى الألم الذي تعيشه الأمهات. يعبرون لي عن أوجاعهم. لذلك نحن لا نريد أن يصيب الضرر ظفر أي شخص. هذا ما سأقوله فقط”.

مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا شهدت موجة كبيرة من الجدل ضد أردوغان بسبب ضحكاته قبل أن تهدأ دماء الشهداء.

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