تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الديزل

أنقرة (زمان التركية) – فرضت تركيا زيادة جديدة في ضريبة الاستهلاك الخاص المطبقة على الديزل بنسبة بلغت 6.31 في المئة .

وارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص المطبقة على الديزل من 1.9059 ليرة إلى 2.0559 ليرة.

ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ مع نشره في الصحيفة الرسمية بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعد هذه الزيادة الثانية في ضريبة الاستهلاك الخاص المطبقة على الديزل خلال الشهر الأخير حيث كانت تبلغ في وقت سابق 1.7945 ليرة للتر الواحد

ونُشرت الزيادة الضريبية في الجريدة الرسمية بعنوان “القرار رقم 2178 بشأن إعادة تحديد ضريبة الاستهلاك الخاص المطبقة على بعض السلع”.

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