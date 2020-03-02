الإفراج عن رئيس تحرير “سبوتنيك” في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ أفرجت السلطات التركية مساء اليوم الأحد عن رئيس تحرير مكتب وكالة سبوتنيك الروسية في تركيا بعد ساعات من توقيفه.

ويأتي القرار بعد الإفراج عن في ثلاثة صحفيين روس يعملون في سبوتنيك كانوا موقوفين منذ الأمس على خلفية نشر تقرير يقول إن هطاي جنوب تركيا “ولاية مسروقة” من سوريا.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الناطقة باللغة التركية أعلنت اليوم الأحد عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

وقالت الوكالة الروسية في بيان لها نشرتها اليوم الأحد “اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول”.

وتوجه أمس ثلاثة صحفيون من وكالة سبوتنيك إلى الأجهزة الأمنية، حيث تقدموا ببلاغ بشأن الاعتداء على منازلهم، ليفاجئوا بتوقيفهم بزعم صدور قرار بالتحقيق معهم على خلفية تقرير صحفي للوكالة.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة 22:30 بالعاصمة أنقرة بمشاركة مجموعة ضمت 15-20 شخصا.

وهتف المعتدون “الشهداء لا يموتون والوطن لا ينقسم” وأمطروا الصحفيين العاملين في الوكالة الروسية بالتهديدات والسباب. ولم يسفر الاعتداء عن أية إصابات بفضل رد الفعل الهادئ الذي أبداه العاملين في الوكالة الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية كانت قد وصفت في نسختها الإنجليزية، “هطاي” بأنها “الولاية المسروقة”، وطرحت سؤالًا: “لماذا منحت فرنسا تركيا هذه المدينة الواقعة على أطراف سوريا قبل 80 عامًا؟”.

وقالت الوكالة في تقريرها: “إن مدينة هطاي انتقلت إلى السيادة التركية، عن طريق استفتاء مثير للجدل ومشكوك فيه في عام 1939″، وأضافت: “لقد خسرت تركيا إجمالي 54 عسكريًا في إدلب خلال شهر فبراير / شباط الماضي. أما الأسد وحلفاؤه الروس، فيتهمون تركيا بأنها لا تنفذ تعهداتها التي تنص على الفصل بين الجماعات المتشددة والمقاتلين الآخرين”.

وتتصاعد ردود الفعل الغاضبة تجاه الروس في تركيا عقب الهجوم المشترك مع الجيش السوري الذي أسفر عن استشهاد 36 جنديا تركيا في إدلب السورية.

من جانبها نشرت رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك الروسية وموقع روسيا اليوم، مارغريتا سيمونيان، تغريدة بشأن الهجوم ذكرت خلالها أن مجموعة مجهولة الهوية هاجمت منزل ثلاثة من العاملين في أنقرة وهددوهم ووصفوهم بالخونة لعملهم في مؤسسة روسية قائلة: “لنرى ماذا ستفعل الشرطة حيال الأمر”.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موظفي وكالة “سبوتنيك تركيا” محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس، بعدما ذهبوا لمركز الأمن من أجل الشكوى عن هجوم على منازلهم أقدم عليه مجهولون أمس السبت.

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث.

من جانب آخر، أفادت الأنباء أن السلطات الأمنية التركية بدأت إجراء تفتيش في مكتب وكالة سبوتنيك بمدينة إسطنبول.

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