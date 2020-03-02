الجيش السوري يستعيد السيطرة على”سراقب” مجددًا

إدلب (زمان التركية)ــ سيطر الجيش الحكومي السوري اليوم الإثنين على مدينة سراقب جنوب إدلب بدعم جوي روسي، وصد تقدم مسلحى المعارضة المدعومين من تركيا.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن عناصر الجيش دخلوا اليوم مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي “بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي”.

وتأتي استعادة الجيش السوري مدينة “سراقب” بعد بقائها تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا طوال أربعة أيام.

وقال المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على اوتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل.

وبينما تمشط قوات الجيش المدينة وسط قصف جوي روسي متواصل، تحاول قوات المعارضة اقتحامها مجددا عبر قصف مدفعي عنيف.

يأتي ذلك بينما حققت فصائل المعارضة انتشارا داخل مدينة كفرنبل.

وخسارة فصائل المعارضة السورية والقوات التركية السيطرة على بلدة “سراقب” في ريف إدلب الجنوبي يعني عودة حصار ثلاث نقاط مراقبة تركية مجددا.

وقال المرصد أيضا إن عددا من الجنود الأتراك أصيبوا جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على نقطة مراقبة في قميناس بريف إدلب.

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