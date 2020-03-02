كيف استهل الدولار تعاملات الأسبوع؟

أنقرة (زمان التركية) – فقدت الليرة التركية خلال الشهر الأخير 4 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

واختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي متجاوزا 6.26 ليرة بسبب فيروس كورونا والمواجهات المتصاعدة في إدلب السورية ليستهل تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 6.21 ليرة.

ويواصل الدولار تسجيل أعلى مستوياته في تركيا منذ مايو/ أيار 2019.

وعقب تسجيله 6.2640 ليرة نهاية الأسبوع الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة استهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 6.2150 ليرة. واعتبارا من الساعة 08.47 بتوقيت تركيا بلغ سعر الدولار 6.2381 ليرة في حين بلغ سعر اليورو 6.8928 ليرة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وبات تجنب المخاطر النابعة من فيروس كورونا في الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية عقب التحركات العسكرية المتزايدة في إدلب نهاية الأسبوع من أكبر عناصر ضغط على الليرة التركية، بينما أصبح بيع البنوك الحكومية للعملات الأجنبية أحد العوامل النادرة الداعمة لليرة في هذه الفترة.

ضغوط التوترات السياسية على الليرة

خلال الشهر الأخير فقدت الليرة التركية 4 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

ويوضح مسؤول في أحد البنوك أن تزايد التوترات الجيوسياسية يضغط على الليرة وأن التطورات على الساحة الدولية ليست في صالح الليرة التركية، مفيدا أن المخاوف من فيروس كورونا تخلق ضغوط بيع قوية إلى حد كبير وأن مؤشر العملات سيسجل 6.25 و6.30 ليرة.

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