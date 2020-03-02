هجوم صاروخي يضرب شرق تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تعرضت حافلة في مدينة أغري شرق تركيا اليوم الإثنين لهجوم صاوخي، أسفر عن حالة وفاة.

وشهدت قرية جوربولداك ببلدة دوغو بايزيد التابعة لمدينة آغري سقوط صاروخ على حافلة تابعة لإدارة الجمارك. وفق موقع (سوزوجو).

وانتقلت العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وقوات الدرك إلى المنطقة التي شهدت وقوع إصابات، كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي، الذي شهد الحادث، لدواعي أمنية.

وتعرضت الحافلة الرسمية التابعة لإدارة الجمارك في قرية جوربولاك للهجوم الصاروخي بالقرب من معبر جوربولداك الحدودي الواقع على الحدود التركية – الإيرانية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صوليو مقدما معلومات عن الحادث “في الساعة 8:50 من صباح هذا اليوم ، أصاب الصاروخ، العجلة الأمامية لحافلة أفراد من مديرية جمارك آغري جوربولاك. هناك إصابات. تم تعقب الإرهابيين ومحاصرتهم. الصراع مستمر الآن”.

من جانبها أعلنت وزير التجارة، روهصار بيكجان، أن الهجوم أسفر عن وفاة شخص، قائلة: ” شهد صباح اليوم استشهد موظف نتيجة للهجوم الغائر الذي تعرضت له حافلة تنقل العاملين بالإدارة العامة للجمارك في قرية جوربولداك. ندين الهجوم بشدة وندعوا لشهيدنا بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان. ونتمنى الشفاء العاجلين للمصابين”.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الصاروخي.

وتشهد شرق تركيا هجمات لتنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي بشكل مستمر.

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