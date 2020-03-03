دعوات لإغلاق صحيفة قالت: حروب أردوغان صنعت من الفقراء شهداء وأثرياء

أنقرة (زمان التركية) – وضعت صحيفة بيرجون التركية المعروفة بتوجهها اليساري عنوانًا مثيرًا للغاية، مما جعل الإعلام المحسوب على الحكومة يوجه سهامه إليها، مع مطالبات بإغلاقها.

صدرت صحيفة بيرجون أمس الاثنين بعنوان “الحرب تسقط الفقراء شهداء بينما تدرّ على صهر أردوغان ملايين الدولارات”، وتطرقت في تقرير إلى ضخّ وزارة الدفاع 36 مليون دولار لشركة مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان زوج ابنته سمية أردوغان.

واستهدفت وسائل الإعلام الموالية للنظام في تركيا صحيفة بيرجون بعدما نقلت في مانشيتها في الصفحة الأولى التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع السابق فكري إيشيك واعترف فيها ضمنًا بتحويل أردوغان 36 مليون و77 ألف دولار إلى شركة “بايكار” المساهمة لصناعة الماكينات والتجارة، التي يترأسها صهره سلجوق بايركتار للحصول على 6 طائرات مسيرة.

وقالت الصحيفة في تعليقها إن حروب الرئيس أردوغان تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء، في إشارة منها إلى شركة بايكار المذكورة التي تصنع الأسلحة وتتاجر بها.

برنامج ” مانشيت اليوم”، الذي يبث يوميا على قناة 24 التابعة لشركة أس الإعلامية المملوكة لأدهم عثمان المعروف بقوله: “إني أعشق أردوغان”، وجه دعوة للنيابة العامة تطالبها بإغلاق صحيفة بيرجون دون إضاعة الوقت.

وقد دافع المذيعان بالقناة أرصوي داده وحكمت كنج عن تحويل 36 مليون و77 ألف دولار إلى شركة بيكار للماكينات من أجل 6 طائرات مسيرة قائلين: “بالتأكيد سننفق النقود على الطائرات المسيرة المحلية الصنع التي ننتجها عوضا عن إنفاقها على الطائرات المسيرة الأجنبية المملوكة للقوى المتعاونة مع العناصر الإرهابية”.

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