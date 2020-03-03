هآرتس: أردوغان سيضطر للتراجع مجددا أمام بوتين

تل أبيب (زمان التركية) – قالت صحيفة “هارتس” الإسرائليلية إن التحالف الروسي التركي في إدلب على وشك الانهيار، وأن الحكومة التركية تحتاج إلى المرونة مرة أخرى، من أجل اتخاذ خطوات جديدة للتراجع، كما حدث من قبل.

خبر الصحيفة الإسرائيلية تزامن مع مطالبات عدد من المفكرين والسياسيين من حكومة حزب العدالة والتنمية بسحب الجيش التركي من إدلب، على خلفية سقوط 36 عسكريا برتب ودرجات مختلفة خلال غارات جوية للنظام السوري.

وعقب ذلك أعلنت تركيا أنها أطلقت ضد الجيش السوري، عملية عسكرية في إدلب أطلقت عليها “درع الربيع”.

الصحيفة العبرية أكدت أن هناك ضغطا كبيرا من الساسة والمثقفين والمفكرين على نظام أردوغان من أجل سحب القوات من إدلب، مشيرة إلى أن 240 أكاديميًا وقعوا على بيان مشترك لسحب القوات من إدلب.

تقرير هآرتس الإسرائيلية نشر بعنوان “الاختلاف التركي الروسي في سوريا يعني أزمة للمستقبل السياسي لأردوغان”، لافتة إلى تصاعد المواجهات بين روسيا وتركيا في سماء إدلب حيث أعلنت تركيا إسقاط طائرتين تابعتين للنظام السوري، بينما أعلنت قوات النظام إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي.

وشدد التقريز على أن الدعم الدبلوماسي الذي يحصل عليه أردوغان من الإدارة الأمريكية غير كافٍ، مشيرة إلى أن أردوغان يطلب منها تزويد بلاده بمنظومة صواريخ باترويت بصفتها عضوا في حلف الناتو.

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