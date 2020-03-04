بعد رفع العزلة عن أوجلان… هل تعود مفاوضات السلام مع الأكراد؟

بورصا (زمان التركية) – شهد السجن المشدد الواقع في جزيرة إمرالي قرب مدينة بورصا الذي يقبع فيه زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لقاء بين أوجلان واثنين آخرين من المعتقلين، هو الأول بعد فترة طويلة من العزلة.

بحسب الأخبار المتداولة، أجرت عائلات كل من محمد أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان، وكذلك عمر خيري كونار وفايسي أكتاش المعتقلين في المعتقل نفسه مع أوجلان، زيارة لذويهم في المعتقل خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة طويلة من العزلة التي تفرضها السلطات التركية على أوجلان ورفاقه.

وقال محامو مكتب أصرين للخدمات القانونية، من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “عائلات موكلينا في سجن إمرالي، السيد عبد الله أوجلان، والسيد عمر خيري كونر، والسيد فايسي أكتاش، أجروا زيارة لذويهم اليوم”.

يذكر أن بعض المحللين يشيرون إلى احتمالية توجه الرئيس رجب أردوغان إلى العودة لمفاوضات السلام الرامية إلى حل المشكلة الكردية في تركيا بعد 5 سنوات من الانقطاع، وذلك بالتزامن مع تحول أردوغان من الحاضنة الروسية إلى الحاضنة الأمريكية التي تعتبر نفسها حامية الأكراد في المنطقة.

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