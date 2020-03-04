بلومبرج: بنك هولندي يستعد لمغادرة قطاع تركيا المصرفي

إسطنبول (زمان التركية) – نقلت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية عن “مصادر مطلعة” أن بنك ING الهولندي العامل في القطاع المصرفي التركي، والذي يعتبر البنك رقم 12 بين أكبر البنوك في تركيا، يستعد للخروج من السوق التركي.

وأوضحت بلومبرج أن مصادر مطلعة أكدت لها أن بنك “ING” الهولندي العامل في تركيا بدأ التفاوض مع شركات التمويل المؤسسية من أجل التوسط في عملية بيع نصيبها في السوق التركي.

وزعمت الوكالة أن البنك لجأ إلى الخروج من القطاع المصرفي في تركيا بسبب الضغوط التي يتعرض لها في ظل الإدارة الاقتصادية للبلاد تحت إدارة حكومة الرئيس رجب أردوغان، فضلًا عن صعوبات تقديم القروض والتمويلات.

الخبر لمَّح أيضًا إلى أن بنك “HSBC” قد يلجأ للخروج من السوق التركي أيضًا، هربًا من السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في البلاد، مشيرة إلى أن بنك “ING” لم يرد على تلك الادعاءات أو الأسئلة المتعلقة بالأمر

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