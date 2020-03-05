جندي تركي يضاف إلى “تلة الشهداء”

إسطنبول (زمان التركية) أعلنت تركيا أن جنديا صمن قواتها في سوريا فقد حياته اليوم الخميس في إدلب.

وقال والي غازي عنتاب، في بيان اليوم إن جنديًا واحدًا استشهد نتيجة هجوم في إدلب.

يأتي ذلك بعد كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم للجيش الحكومي السوري في إدلب السورية.

وقالت الوزارة إن الجيش التركي رد بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف الأهداف.

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي خلال الشهر الأخير، بشكل كبير بعد الهجوم الجوي للجيش السوري في إدلب والذي سقط فيه 33 جنديا تركيا قبل أن تطلق تركيا عملية “درع الربيع”.

وكان أردوغان قال في أول تعليق على الغارة السورية التي سقط فيها جنود اتراك: “قلت وأقول وسأقول إن تلة الشهداء لن تظل خالية” وهو التصريح الذي واجه انتقادا كبيرا، وأطلق على إثره نشطاء تسارؤلا يقول “ماذا يفعل جيشنا في إدلب”.

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