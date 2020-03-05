سيناتور أمريكي يدعو الناتو لتقديم الدعم الجوي لتركيا في سوريا

أنقرة (زمان التركية) – دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، حلف الناتو لتقديم الدعم الجوي إلى تركيا في سوريا، بعدما لم يبدى الحلف رغبة في تقديم دعم قوي لتركيا في إدلب.

وفي تغريدة عبر تويتر أفاد روبيو أن الوضع في سوريا بلغ مرحلة أكثر خطورة، مشددا على ضرورة تقديم الناتو الدعم الجوي والاستخباراتي لتركيا في سوريا.

ودعا روبيو الناتو أيضا إلى تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم العون للاجئين في سوريا، كما نادى موسكو لدفع الأسد لسحب قواته المحاصرة لنقاط المراقبة التركية في سوريا.

يُذكر أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام كان قد دعا إلى إعلان منطقة حظر طيران في شمال غرب سوريا عشية الهجوم الذي شنه الجيش السوري على رتل تركي وأسفر عن استشهاد 34 جنديا تركيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتينبيرغ، إن الحلف متواجد في تركيا باعتبارها عضوا في الناتو، لكنه لن يكون له وجود في سوريا.

وردا على طلب الحكومة التركية طلبت الدعم من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، لمواجه الأزمة الحالية في إدلب، في ظل الهجوم الواسع لجيش النظام السوري، قال جينس ستولتينبيرغ في تصريحاته أن حلف الناتو يقدم الدعم “بالفعل” لتركيا، مذكرا بنشر بطاريات صواريخ الدفاع الجوي باترويت التابعة لإسبانيا في جنوب تركيا في وقت سابق.

تصريحات ستولتينبيرغ جاءت ردًا على سؤال أحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، حول شكل الدعم الذي قد يقدمه حلف الناتو لتركيا.

وقال في تصريحاته: “حلف الناتو يقدم الدعم “بالفعل” لتركيا. قمنا بنشر بطاريات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت الخاصة بإسبانيا. وتقوم طائرات أواكس للاستطلاع الجوي بالتحليق في الأجواء. وقمنا بتكثيف الزيارات للقواعد العسكرية. لذلك فإن الناتو هناك بالفعل. نمتلك تدابير تقدم أمنا خاصا لتركيا. والفترة الأخيرة شهدت زيادة في تواجد الناتو في تركيا فقط”.

أما فيما يتعلق باحتمالات إقامة منطقة آمنة في سوريا، فقد أكد أن الناتو لا يتواجد في سوريا، قائلًا: “نحن نرحب بكل سرور بكافة المساعي الرامية إلى الوصول إلى حل مشترك للعنف المخيف والوضع الصعب اللغاية الذي نشهده في سوريا، بما في ذلك التزايد الكبير في أعداد اللاجئين”.

وفيما يخص تولي حلف الناتو دورا في فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، أوضح أنه من غير الصحيح وضع أي تخمين في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تحقيق تقدم في المباحثات السياسية.

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