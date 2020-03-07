7 مارس 2020

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أردوغان يتراجع ويمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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أردوغان يتراجع ويمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدر الرئيس التركي رجب إردوغان قرار بوقف عبور المهاجرين عبر بحر إيجه، بعد مرور أسبوع على قرار سابق لا يعرقل عبور المهاجرين نحو أوروبا برا وبحرا.

وأصدر الرئيس التركي قرار لخفر السواحل ليل الجمعة السبت.
جهاز خفر السواحل قال إنه “بأمر من الرئيس لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر”وفق وكالة “الأناضول”.

ويأتي قرار الرئيس التركي، بعد انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي، وتصدي اليونان لموجات الهجرة القادمة من تركيا وإدانتها السماح للمهاجرين بعبور الحدود.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أصدر أوامره، بعد يوم الخميس قبل الماضي الذي شهد سقوط أكثر من 30 جنديا في غدلب، بعدم منح الراغبين في عبور الحدود برا وبحرا نحو أوروبا.

kanun
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