البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبات عسكرية في البحر المتوسط

القاهرة (زمان التركية)ـــ أجرى سلاح البحرية المصري المرحلة الأولى من التدريب البحري المصري/الفرنسي في البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر).

القوات المسلحة المصرية، قالت في بيان الجمعة، إن حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” من نوع ميسترال ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهليكوبتر البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية شاركت في التدريب.

التدريب يهدف لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية.

ومن المأمول تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة، وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة.

جمال عبد الناصر هي سفينة هجومية برمائية وحاملة مروحيات، تابعة للبحرية المصرية من فئة ميسترال الفرنسية. تستطيع حاملة الطائرات الهجومية “ميسترال” حمل 700 جندي و16 طائرة هليكوبتر و50 عربة مدرعة. تتميز هذه الحاملة التي يبلغ طولها 199 متراً وعرضها 32 متراً بقدرات هجومية يذكر أن حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” من نوع ميسترال سفينة هجومية برمائية تستطيع حمل 700 جنديا و16 طائرة هليكوبتر و50 عربة مدرعة.