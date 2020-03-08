تركيا.. بيع ساعة السلطان عبد الحميد الثاني في مزاد بهذا المبلغ..

أنقرة (زمان التركية) – بيعت ساعة ذهبية أثرية يُزعم ملكيتها للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في مزاد “الأعمال الفنية العثمانية والمتنوعة”.

وأقيم المزاد داخل معرض بمنطقة نيشان تاشي، حيث شهد طرح أكثر من 300 تحفة فنية للبيع، وتضمنت القطع المعروضة للبيع ساعة ذهبية تعود ملكيتها للسلطان عبد الحميد الثاني.

وبدأ مزاد الساعة الذهبية لللسلطان عبد الحميد الثاني عند سعر 180 ألف ليرة وتم بيع الساعة المشار إليها بسعر مليون و100 ألف ليرة.

وتحمل الساعة المصنوعة من ذهب عيار 18، التي تبين أنها صُنعت خصيصا للسلطان عبد الحميد الثاني ولا تزال تعمل، طغراء “السلطان عبد الحميد الثاني” باللون الأزرق السماوي في منتصف الغطاء الأمامي بالإضافة إلى قرص أبيض يحمل الأرقام التركية القديمة. وتم تزيين الحواف والوجه الخلفي للساعة، التي تزن 146 جراما، بزخارف نباتية رُسمت بقلم دقيق.

كرسي عرش السلطان عبد الحميد الثاني

يُذكر أن الرأي العام التركي كان قد شهد حالة من الجدل على خلفية ادعاءات بيع كرسي عرش يُزعم ملكيته للسلطان عبد الحميد الثاني مقابل 100 ألف ليرة خلال معرض إسطنبول للتحف الفنية.

وعلى خلفية الجدل الذي أثير حول ما إن كان كرسي العرش الخاص بالسلطان قد تم بيعه أم لا أفاد مالك الشركة، التي عرضت كرسي العرش للبيع، أن كرسي العرش ليس مملوكا للسلطان عبد الحميد، وأن الشخص الراغب في شراء الكرسي قام بتسجيل المقعد من تلقاء نفسه دون تقديم أي نقود أو صكوك مشيرا إلى تراجعهم عن عملية البيع.