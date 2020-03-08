حبس صحفي كشف عودة جثمان صابط تركي من ليبيا ودفنه سرًا

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس الصحفي التركي مراد أغيرال، بتهمة نشر خبر عن مقتل ضابط تركي في ليبيا، وذلك بعدما أخلت المحكمة سبيله في إطار القضية ذاتها قبل أيام.

وأعلنت صحيفة يني شاغ أن الدائرة التاسعة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قضت بحبس أغيرال، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إجراءات قانونية بمديرية الأمن في حي الوطن بمدينة إسطنبول.

وفي وقت سابق كان الصحافي في جريدة “يني تشاغ” التركية مراد أغير حمل الرئيس رجب أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.

Soruşturmacı gazeteci Murat Ağırel'den sosyal medya hesabının bloke edilmesi konusunda kamuoyuna çok önemli açıklama.

Dinlemek için iki dakikanızı ayırır mısınız?.. pic.twitter.com/Xo55in07Zy — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) February 23, 2020

وسبق أن نشر الصحفي التركي مراد أغير تقريرا يزعم تستر حكومة حزب العدالة والتنمية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا.

وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي Okan Altınay’ın الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه في مسقط رأسه في ظل تعتيم كبير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مراد أغيرال ورئيس تحرير صحيفة يني تشاغ محمد فرحات شاليك، والمدير المسؤول، أيضن كاسر، إلى المحكمة وسط مطالبات بحبسهم في إطار التحقيقات المتعلقة بنشر خبر عن جنازة استخباراتي تركي لقي مصرعه في ليبيا، غير أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل الثلاثة مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

وعاودت قوات الأمن التركية اعتقال الصحفي أيضن كاسر صباح اليوم.

وفي واقعة مشابهة، أحالت كانت النيابة العامة رئيس تحرير موقع (أودا تي في) باريش ترك أوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، ومدير تحرير الموقع باريش بهليفان، بسبب نشر أخبار تتعلق بنقل جثمان ضابط استخبارات تركي من ليبيا إلى تركيا ودفنه بدون إجراءات رسمية، في واقعة مكررة.

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