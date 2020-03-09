تركيا تستقبل حزب باباجان الجديد وهذه أبرز ملامحه

أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان اليوم الإثنين رسميا، عن تدشين حزبه السياسيي الجديد هذا الأسبوع، وفيما يلي أبرز ملامح الحزب التي أعلنها باباجان والمقربون منه.

اسم الحزب الجديد بقيادة باباجان الديمقراطية والانطلاقة klkü Ocakları اختصاره (DEVA) ويعني (الدواء).

تم تقديم وثائق تأسيس الحزب الجديد اليوم (الإثنين)، وسيتم الإعلان عن تأسيسه يوم (الأربعاء).

سيتمكن الحزب من دخول البرلمان فور إعلان تأسيسه بسبب ضمه عددا من النواب الحاليين.

الإعلان عن تأسيس الحزب يأتي بعد لقاء باباجان بطلاب من 30 جامعة مختلفة وتناولوا معًا كيفية حل المشكلات والأزمات الأساسية التي تواجه المجتمع.

أوضح باباجان أن المبادئ الأساسية للحزب الجديد هي إحياء الديمقراطية، وسيادة القانون.

تضم لجنة مؤسسي الحزب 90 اسما بينهم نواب حزب العدالة والتنمية إدريس شاهين، سعد الله إرجين، ونهاد إيرغون، سلمى علي كفاف، مصطفى ينير أوغلو النائب المستقل، والكاتب غولي غوكتورك ، والملازم متقاعد محمد شانفر. وأشير إلى أن 27 من أصل 90 اسمًا في قائمة المؤسسين كانوا من النساء، وأن عدد النساء والشباب يشكلون 50 بالمائة من القائمة.

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