9 مارس 2020

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تركيا.. علي باباجان يعلن رسميًا موعد تدشين حزبه ومبادئه

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. علي باباجان يعلن رسميًا موعد تدشين حزبه ومبادئه
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان اليوم الإثنين الموعد النهائي لتدشين حزبه السياسي الجديد، بعد أشهر من انفاصاله عن حزب العدالة والتنمية.

وخلال لقاء تلفزيوني اليوم على قناة Fox Tv مع المذيع İsmail Küçükkaya في برنامج (المنبه) قال باباجان الذي انفصل عن حزب العدالة والتنمية قبل ثمانية أشهر إنه سيدشن حزبه الجديد الأربعاء القادم.

وقال باباجان إن وفد مؤسسي الحزب سيتقدم صباح اليوم بأخطار لوزارة الداخلية وبعد يومين سيتم الإعلان عن تدشين الحزب الجديد.

أوضح باباجان أن المبادئ الأساسية للحزب الجديد هي إحياء الديمقراطية، وسيادة القانون.

المقربون من علي باباجان أوضحوا الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزب الجديد في 11 أو 13 مارس/ أذار الجاري، بعد انتهاء أعمال الاستقرار على الاسم والشعار.

والأسبوع الماضي نشر علي باباجان، صورة جديدة على موقع التواصل تويتر التقطها مع عدد من الطلاب الجامعيين، وغرد بعد انقطاع عن تويتر حول الاجتماع الذي عقده مع عدد من الطلبة الجامعيين وأضاف للتغريدة وسم “أسمعكم”، قائلا: “اجتمعنا مع طلابنا من 30 جامعة مختلفة. وأترك لكم هنا صورة تذكارية من الفعالية التي تطرقنا خلالها إلى المشكلات الأساسية التي تعاني منها البلاد وسبل حلها”.

ويعتبر علي باباجان ثاني رئيس حزب سياسي يدخل الساحة السياسية في 2020 من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أعلن نهاية العام الماضي عقب انشقاقه هو الآخر عن العدالة والتنمية تأسيس حزب المستقبل.

 

kanun
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