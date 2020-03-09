وقفة أمام البرلمان البريطاني لتسليط الضوء على معاناة المرأة في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – نظم نشطاء حقوقيون وقفة أمام البرلمان البريطاني لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق المرأة في تركيا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

وخلال الوقفة، التي نظمها أمس الأحد أعضاء اللجنة النسائية بجمعية التضامن لحقوق الإنسان ومنصة المواقف السلمية، تم تسليط الضوء على معاناة النساء اللاتي سلبن حقوقهن وتم الزج بهن داخل السجن وسقطن ضحايا لعنف الدولة والرجال في تركيا.

وتضم سجون تركيا بالوقت الحالي ما يزيد عن 11 ألف سيدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 طفل.

وعقب المسيرة، التي تم تنظيمها بامتداد شارع “وايت هول” الذي يربط ميدان “ترافلجار” التاريخي بميدان البرلمان، تجمعت الحشود في ميدان البرلمان للاحتجاج على انتهاكات حقوق المرأة والأزمة المناخية.

ونسقت منظمة “كير” الدولية مسيرة تم إجرائها للتوعية بكون النساء أكبر ضحايا الأزمة المناخية التي يعاني منها العالم بأسره.

وتنظم منظمة كير الدولية مسيرات حول العالم سنويا تحت شعار “March4Women”.

وخلال المسيرة الاحتجاجية رفع المشاركون لافتات دعت للإفراج الفوري عن النساء اللاتي يقبعن داخل السجون في تركيا بسبب آرائهن مثل بشرى أردال وعائشة نور باريلداك وفيجان يوكسكداغ.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان هي منطقة حقوقية مركزها المملكة المتحدة وتتمحور أولويتها حول “منح الأجيال القادمة حقوقها”.

أما منظمة كير الدولية فهى منظمة مجتمع مدني دولية تناضل ضد الفقر والظلم حول العالم.

وفي مارس/ آذار من كل عام تنظم المنظمة مسيرة تحت عنوان “March4Women” بهدف تسليط الضوء على الظلم في توزيع العدالة.

وشارك أكثر من عشرة آلاف من سكان مدينة لندن في مسيرة هذا العام على الرغم من الأجواء الممطرة وتصاعد المخاوف من فيروس كورونا.

وشهدت مدينة مانشستر البريطانية وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث شارك متطوعو جمعية التضامن لحقوق الإنسان ومنصة المواقف السلمية من رجال ونساء وأطفال في الفعالية التي سلطت الضوء على معاناة النساء اللاتي سلبن حقوقهن وتم الزج بهن داخل السجن وسقطن ضحايا لعنف الدولة والرجال في تركيا.

وخلال الوقفة الاحتجاجية أمام مكتبة “مانشستر” رفع المشاركون لافتات دعت للإفراج الفوري عن النساء اللاتي يقبعن داخل السجون في تركيا بسبب آرائهن مثل بشرى أردال وعائشة نور باريلداك وفيجان يوكسكداغ.

هذا وعملت النساء المتطوعات على تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تشهدها تركيا وقمن بتوزيع الزهور والمنشورات على المارة.

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