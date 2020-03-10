إصابة أمريكية قادمة من تركيا بفيروس كورونا المستجد

أنقرة (زمان التركية) – أعلن والي مقاطعة ماري لاند الأمريكية، لاري هوجان، أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة شخصين في المقاطعة بفيروس كورونا المستجد، من بينهما سيدة تبلغ من العمر 86 عاما عادت مؤخرا من تركيا.

يأتي ذلك بينما تؤكد تركيا خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي تصريحاته للصحفيين بشأن الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المقاطعة، أوضح هوجان أن السيدة العائدة من تركيا مؤخرا وثبت إصابتها بالفيروس تخضع حاليا للعلاج داخل الحجر الصحي، مشيرا إلى كونها أولى إصابة بالفيروس تنبع من السفر إلى تركيا.

يُذكر أن السلطات الأمريكية سبق أن أعلنت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد بالمقاطعة.

وتقول تقارير غير مؤكدة إن هناك خوفا لدى مصابين بفيروس كورونا في تركيا من الذهاب إلى المستشفيات.

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