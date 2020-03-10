مفاجأة.. حصان أردوغان الشهير عضو في حركة الخدمة !!

إسطنبول (زمان التركية) – لا تزال التهمة الجاهزة “الانتماء لحركة الخدمة” تلاحق كل من يغضب الرئيس رجب أردوغان، حتى وإن كان حصانًا!

السلطات التركية ألقت القبض على مواطن تركي يدعى يوسف باكمازجي، بتهمة علاقته بأشخاص مقربين من ملهم حركة الخدمة فتح الله كولن، وفي الجلسة الأولى من محاكمته ظهر شاهد “سري” يحمل اسم “زمان” زعم في اعترافاته بأن حركة الخدمة حاولت اغتيال أردوغان أكثر من مرة عندما كان رئيسًا للوزراء.

الشاهد السري قال في اعترافاته: “في اليوم الذي سقط فيه أردوغان من فوق ظهر الحصان، أعطوا الحصان أدوية معينة، حتى يسقط أردوغان أرضًا، وتكسر رقبته”.

https://www.youtube.com/watch?v=LTAOgQOrnbU&feature=youtu.be

كما زعم الشاهد السري، أنه كانت هناك محاولة أخرى تدبرها حركة الخدمة لاغتيال أردوغان، داخل منزل يقع في الجهة المقابلة من منزل أردوغان مباشرة في إسطنبول، إلا أن الحراسة الخاصة بأردوغان لاحظت وجود القناص، بسبب انعكاس ضوء القمر على سلاحه، على حد تعبيره.

وقال: “لقد ألصقوا هذه التهمة بتنظيم جبهة حزب التحرير الثوري الشعبي”DHKP/C” اليساري الإرهابي. حركة الخدمة أيضًا من قامت بعملية اغتيال المؤرخ التركي نجيب حبلميت أوغلو. في اليوم الذي سقط فيه أردوغان من فوق ظهر الحصان، أعطوا الحصان أدوية معينة، حتى يسقط أردوغان أرضًا، وتكسر رقبته. كما أعرف أنهم استخدموا السم أكثر من مرة لتسميم أردوغان”.

المحامي الموكل عن يوسف باكمازجي، طلب من المحكمة مراعاة الحالة الصحية للشاهد السري، مشيرًا إلى أنه في سن 81 عامًا ومصاب بمرض الزهايمر.

يذكر أن أردوغان كان سقط على الأرض عندما حاول ركوب حصان في أحد سباقات الحصان في عام 2003.

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