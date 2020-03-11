بعد تسجيل أول إصابة.. اللجنة التركية لمكافحة كورونا تجتمع

أنقرة (زمان التركية) – ستجتمع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في تركيا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 13:30 من ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من وزير الصحة، فخر الدين كوجا، ووزير السياحة والثقافة، محمد نوري أرسوي، ووزيرة التجارة، روهصار باكجان، وذلك بعد تسجيل تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشير البيان الصادر عن وزارة الصحة إلى عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 16:30 عقب المؤتمر الذي سيُعقد في مجمع جامعة “بيلكنت” بحضور الوزراء الثلاثة.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن منتصف الليلة الماضية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن تركي.

وقال وزير الصحة: “أريد أن أبلكهم بشيء محزن لكنه غير مرعب. اليوم جاءت نتائج فحوصات أحد المواطنين المشتبه في إصابتهم بالفيروس إيجابية. أصيب المريض بالعدوى أثناء زيارته لأوروبا وتم وضعه في الحجر الصحي بجانب وضع أسرته والمقربين له تحت الملاحظة”.

وأفاد كوجا أنه لن يتم تقديم مزيد من المعلومات حول الأمر لحماية خصوصية المريض مشيرا إلى أن الإصابات بالفيروس محدودة رغم كونه معدي.

إلغاء الإجازات

وفي الإطار نفسه أعلنت وزارة الصحة إلغاء إجازات جميع العاملين في الإدارة العامة لصحة الحدود والسواحل التابعة للوزارة مشيرة إلى إلغاء أذونات العاملين هناك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد وأن هذا الإلغاء يسري أيضا على الاذونات السنوية الممنوحة استنادا على أسباب موضحة مسبقا.

هذا وأكد البيان أن الإلغاء لا يتضمن الاذونات بدون راتب ولا أذونات الزواج وحالات الوفاة والوضع.

وقالت تقارير غير مؤكدة إن هناك خوفا لدى مصابين بفيروس كورونا في تركيا من الذهاب إلى المستشفيات.

وأمس أعلنت مقاطعة ماري لاند الأمريكية، لاري هوجان، عن إصابة مواطنة أمريكية عائدة من تركيا بفيروس كورونا المستجد.

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