بورصة تركيا تتراجع مع إعلان أول إصابة بفيروس كورونا

إسطنبول (زمان التركية) -إعلان تركيا عن الإصابة الأول بفيروس كورونا أدى إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، كانت واضحة في التراجع الكبير الذي تعرضت لها اليوم الأربعاء بورصة إسطنبول.

مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST 100 سجل فقد اليوم نحو 3000 نقطة، متأثرًا بإعلان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا منتصف ليل أمس عن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بينما سجلت بورصة إسطنبول أمس زيادة في الأرباح بنحو 3%.

الأرباح التي سجلتها بورصة إسطنبول في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، هي الأولى منذ بداية الأسبوع الذي بدأ بتراجع بلغت نسبته نحو 5.5%.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال أمس أمام لجنة الصحة في البرلمان “إن احتمالات وجود هذا الوباء في تركيا كبيرة للغاية، ولكن ما يمكننا قوله الآن إنه لم يتم تحديد الفروس حتى الآن”، وبعدها بساعات أعلن الوزير تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في وقت متأخر أمس: “أريد أن أبلغكم بشيء محزن لكنه غير مرعب. اليوم جاءت نتائج فحوصات أحد المواطنين المشتبه في إصابتهم بالفيروس إيجابية. أصيب المريض بالعدوى أثناء زيارته لأوروبا وتم وضعه في الحجر الصحي بجانب وضع أسرته والمقربين له تحت الملاحظة”.

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