11 مارس 2020

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تكذيب روسي لـ أردوغان حول تدمير بطاريات دفاع جوي في إدلب

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فى :آخر الأخبار, العالم
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تكذيب روسي لـ أردوغان حول تدمير بطاريات دفاع جوي في إدلب
gazeteciler

موسكو (زمان التركية) – كذبت وزارة الدفاع الروسية، مزاعم الرئيس التركي رجب أردوغان، تدمير 8 بطاريات دفاع جوي روسية في سوريا من طراز بانتسير، باستخدام الطائرات التركية المسيرة.

وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن تصريحات أردوغان مبالغ فيها، ولا تعكس الحقيقة. على حد قولها.

أردوغان كان قد علق على آخر التطورات في إدلب، أمس الثلاثاء، في حوار مع الصحافيين المرافين له على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من بروكسل، وقال: “بالتأكيد هناك منظومات دفاع جوي بانتسير في إدلب. وفي ليبيا أيضًا. دمرنا 8 من هذه المنظومات في إدلب باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة التابعة لقواتنا المسلحة. تكلفة هذه المنظومات كبيرة للغاية وهي منظومات دفاعية مهمة”.

وزارة الدفاع الروسية علقت على تصريحات أردوغان بتدمير منظومات دفاع جوي روسية من طراز بانتسير-اس، أو كما يلقبها الناتو بـ”SA-22 Greyhound”، نافية صحة تلك التصريحات، ومؤكدة أنها مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة.

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