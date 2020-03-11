حزب باباجان يضم وزراء سابقين ونوابًا بحزب أردوغان وعسكريين

أنقرة (زمان التركية) – عقد حزب “الديمقراطية والتقدم” اجتماعه الأول، مسفرا عن اختيار علي باباجان رئيسًا للحزب، بإجماع أصوات الأعضاء في المجلس التأسيسي للحزب الذي ضم وزراء سابقين ونواب حاليين وشخصيات عسكرية.

وكان علي باباجان أعلن يوم الإثنين رسميًا، عن تدشين حزبه السياسيي الجديد بعد التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، وأوضح أن المبادئ الأساسية للحزب الجديد هي إحياء الديمقراطية، وسيادة القانون.

تأتي الخطوة بعد ثمانية أشهر من إعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، استقالته من المجلس التأسيسي لحزب العدالة والتنمية، مرجعا ذلك إلى “خروج الحزب عن مسيرته ومبادئه التي أسس عليها”.

ومن المقرر أن يقوم وفد من الحزب يضم أعضاء المجلس التأسيسي بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة حوالي الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء، وعقد مؤتمر صحافي بعدها في أحد الفنادق الخاصة حوالي الساعة 13:00.

يضم حزب باباجان، وزراء سابقين من حزب العدالة والتنمية وأعضاء حاليين بالبرلمان هم: سعد الله أرجين، ونيهاد أرجون، وسلمى عليا كاواف، بالإضافة إلى النائبان السابقان عن حزب العدالة والتنمية محمد أكمين وإدريس شاهين والنائب المستقل مصطفى ينير أوغلو.

الحزب أيضًا يضم رئيس بلدية باليكسير السابق التابع لحزب العدالة والتنمية، أحمد أديب أوغور، الذي أجبر على الاستقالة عقب محاولة انقلاب 15 يوليو / تموز 2016، بالإضافة إلى المدير العام للنشر الصحفي في وزارة الخارجية وسفير تركيا السابق في لندن عبد الرحمن بيلجيتش.

كما يضم الحزب أيضا، شخصيات عسكرية مثال الجنرال المتقاعد محمد شانفار، ومتين جورجان، الذي اشتهر في الفترة الأخيرة بانتقاد العمليات العسكرية التركية في إدلب.

الحزب الجديد استمر في حصد المزيد من الأسماء والقيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية والدائرة المقربة من قيادات الحزب، من بينهم أيضًا المستشار السابق للخزانة إبراهيم خليل جناقجي، والرئيس السابق لهيئة الإحصاء التركية بيرول آيدمير، ونائب المستشار السابق للخزانة جويد ضاغداش.

كما ضم البرلماني المستقيل من حزب العدالة والتنمية مصطفى يانار أوغلو، بالإضافة إلى رميز أونجون الذي كان مرشحًا لرئاسة حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان.

وتقول معلومات إن لجنة مؤسسي الحزب تضم 90 إسما وأن 27 من مؤسسي الحزب من النساء، وأن عدد النساء والشباب يشكلون 50 بالمائة من القائمة.

يشار إلى أن الإعلان عن تأسيس الحزب جاء بعد لقاء باباجان بطلاب من 30 جامعة مختلفة وتناولوا معًا كيفية حل المشكلات والأزمات الأساسية التي تواجه المجتمع.

ويعتبر علي باباجان ثاني رئيس حزب سياسي يدخل الساحة السياسية في 2020 من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أعلن نهاية العام الماضي عقب انشقاقه هو الآخر عن العدالة والتنمية تأسيس حزب المستقبل.

–