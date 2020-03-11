واشنطن تضع شرطًا لتسليم تركيا بطاريات باترويت

واشنطن (زمان التركية) – رهن البنتاجون الأمريكي الموافقة على طلب أنقرة نشر منظومة الدفاع الجوي باترويت عللى حدودها الجنوبية مع سوريا، بالتخلص من منظومة الدفاع الروسية.

طلب تركيا جاء عقب الاستهداف المباشر الذي تعرضت له قواتها في إدلب، أواخر الشهر الماضي.

نائب وزير الدفاع الأمريكي جوناثون هوفمان، أكد أن تركيا لن تحصل على منظومة الدفاع الجوي باترويت، ما لم تتخلص من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400.

وقال هوفمان في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء: “إن موقف السيد الوزير (وزير الدفاع الأميركي مارك إسبير) واضح منذ اليوم الأول لتوليه منصبه: تركيا لن تحصل على منظومة باترويت إن لم يتم إعادة منظومة S-400 لروسيا”.

المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري قال أمس من بروكسل إن الإدارة الأمريكية تنظر ما الذي يمكنها أن تقدمه لتركيا، في إدلب، وذكر أن بلاده تدرس ما يمكنها فعله من الجو، لكنه استبعد نشر قوات برية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد أوضح أن موقف الإدارة الأمريكية من منح تركيا منظومة باترويت أصبح أكثر لينة، مشيرًا إلى أن أنقرة توصلت مع واشنطن إلى نقطة تقديم ضمانات عدم تشغيل منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

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