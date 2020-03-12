تركيا.. اعتقال وإخفاء قسري لأعضاء فرقة يوروم الموسيقية الثورية

أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم مكتب محاماة تركي الشرطة بإخفاء اثنين من أعضاء فرقة يوروم الموسيقية التركية الشهيرة ذات التوجهات اليسارية الاشتراكية.

مكتب محاماة “Halk” قال إن الشرطة داهمت منازال خمسة من موكليه وهم أعضاء في فرقة يوروم الموسقية اثنان منهما هما هالين بولاك وإبراهيم جوكتشاك المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقال أفراد آخرين بالفرقة واصطحبتهما إلى أماكن مجهولة.

المكتب قال إنه تم إلقاء القبض على كل من أردينتش أسلام، وآيهان جون، ويورداجول جوموش.

وأضاف: “تمت مداهمة منزلي هالين بولاك وإبراهيم جوكتشاك موكلينا أعضاء فرقة “يوروم”، المضربين عن الطعام، وتم وضع الأصفاد في يديهما والقيام بعملية تفتيش للمنازل. وسيتولد مسؤولية أمام المجتمع الدولي، في حالة إذا أجبر رجال الشرطة موكلينا على تناول الطعام أو أجريت لهم أي تدخلات طبية دون موافقة منهما”.

وكان عضوا الفرقة المغيبين قسريا بدآ الإضراب عن الطعام في منتصف عام 2019 من أجل المطالبة بإطلاق سراح أعضاء فرقة يوروم الموسقية وإنهاء ممارسة الضغوطات عليهم وفعالياتهم.

وحظرت حفلات وألبومات الفرقة التي تأسست عام 1984 على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للإعتقال والتعذيب، وتتهم الحكومة التركية فرقة يوروم بأنها مرتبطة بحزب التحرير الشعبي الثوري، لكن الحركة التي تلتزم بالغاني الثوري تنفي انتمائها لأي حزب سياسي.

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