كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني يختتم زيارته إلى مصر

القاهرة (زمان التركية)- أجرى كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين هذا الأسبوع كجزء من الجهود الهامة الرامية إلى تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وخلال الزيارة، التقى الفريق السير جون لوريمير مع كبار المسؤولين العسكريين المصريين لبحث سبل زيادة التدريبات العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر. كما تبادلوا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بما فيها الجهود الثنائية لمكافحة الإرهاب.

وقال الفريق لوريمير تعقيبا على الزيارة: “لقد سعدت بعودتي إلى القاهرة ولقاء أصدقائي في القوات المسلحة المصرية. لقد أجرينا محادثات ممتازة حول المنطقة والتحديات الحالية التي تواجهها، كما ناقشنا كيف يمكننا العمل معا على نحو أوثق حتى في مجال التدريبات العسكرية المشتركة. نحن عازمون على التعاون الوثيق في جهودنا لمكافحة الإرهاب ونقر بأننا نتقاسم مسؤوليات تحقيق الأمن الإقليمي.”

من جهته، قال السفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدامز: “ستواصل المملكة المتحدة التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار لمصر. إن مثل هذه الزيارات الرفيعة المستوى تمثل فرصة للتأكيد على قوة علاقة المملكة المتحدة العسكرية مع مصر. كما تشكل خطوة إلى الأمام في سبيل تعميق شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد.”

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