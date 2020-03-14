ارتفاع أعداد مصابي كورونا في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكد بفيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة الأسبوع الماضي.

تصريحات وزير الصحة فخر الدين كوجا، جاءت أمس الجمعة، خلال اجتماع مجلس العلم، بحضور كل من وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير المواصلات والبنية التحتية جاهد تورهان.

وأوضح كوجا أن تركيا سجلت حتى الآن خمس حالات من عائلة واحدة، وكشف عن عدد من التدابير الاحترازية التي ستتخذها الحكومة التركية لمنع تفشي المرض، من بينها فرض قيود على الزائرين في المستشفيات، وتخصيص خط 184 الساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات عن الحالات، بالإضافة إلى حظر السفر إلى 9 دول أوروبية.

وأوضح وزير النقل جاهد تورهان أن الحكومة التركية فرضت حظرًا على السفر إلى تسع دول جديدة هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنروج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا، وأن حظر السفر إليها سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت وحتى 17 أبريل/نيسان المقبل.

ويرتفع بذلك عدد الدول التي حظرت تركيا السفر إليها إلى 14 دولة يعد حظر السفر السابق المفروض عليى: إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق والصين.

وفي المؤتمر نفسه، قال وزير العدل عبد الحميد غل إن وزارته قررت تأجيل زيارات المساجين لمدة أسبوعين، إلى جانب منح القضاة صلاحية تأجيل الجلسات القضائية التي لا تستدعي الضرورة.

وكانت تركيا قررت تعطيل المدارس لمدة أسبوع والجامعات لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 16 مارس.