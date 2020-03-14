الدولار يرتفع مجددا أمام الليرة التركية

أنقرة (زمان التركية)ــ سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا جديدا في تركيا اليوم السبت على حساب الليرة، التي شهدت الأسبوع الماضي استمرارا في التراجع مع تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية إلى 6,32، فيما سجل اليورو 7 ليرات.

وسجلت الدولار أمام الليرة في ختام جلسة التداول يوم الخميس الماضي 6,22.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا الثلاثاء 6.17 وذلك قبل ساعات من الإعلان عن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا.

وأعلنت تركيا أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 حلات، وقررت اتخاذا تدابير احترازية من بينها منع السفر إلى 14 دولة، وتعليق الدراسة هذا الأسبوع.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية الشهر الماضي بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.