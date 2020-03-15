الجيش الليبي: أردوغان ينقل 400 مقاتلا سوريا أسبوعيًا إلى طرابلس

القاهرة (زمان التركية)ـــ زعم الجيش الوطني الليبي أن تركيا نقلت ما يقارب من 7500 مقاتل سوري الأراضي الليبية.

أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي قال في مؤتمر صحفي من القاهرة اليوم أنه “يتم نقل ما يقرب من 400 إرهابي من سورية إلى طرابلس بشكل أسبوعي وتدريب الإرهابيين في مدينة غازي عنتاب”.

وأكد المسماري كشف عن “تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل عدد من الإرهابيين الذين نقلهم النظام التركي من سورية إلى ليبيا”.

المسماري زعم أنه تم “استهداف الجيش الليبي سفينة تركية تحمل الذخيرة في مدينة مصراتة مؤخرا وتدمير أسلحة وذخائر ومعدات لغرفة عمليات تركية في قاعدة معيتيقة الجوية فى طرابلس”.

واعتبر المسماري أن “المجموعات الإرهابية المسلحة تقوم بدعم تركي بانتهاك هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس كما وردت معلومات بشأن قيام الإرهابيين في مصراتة بالتهيؤ لشن هجوم تجاه الجفرة وسرت بالاستعانة بطائرات تركية مسيرة وأسلحة تركية وحديثة تمدهم بها”.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أقر مؤخرًا لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي يقيادة المشير خليفة حفتر.