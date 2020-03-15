بروفيسور تركي يفند الشائعات حول فيروس كورونا

إسطنبول (زمان التركية) – فند عضو اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة التركية، وعضو هيئة التدريس في جامعة أنقرة، البروفيسور ألباي أزاب، العديد من الشائعات المنتشرة في المجتمع التركي حول فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا.

البروفيسور ألباي أزاب، أوضح أن 80% من الحالات تكون أعراضها بسيطة، وأن 10-15% من الحالات المؤكدة إصابتها ظهر عليها فشل في الجهاز التنفسي، وفشل في الكبد، وفشل العديد من أجهزة الجسم، وأن 2-5% من الحالات تكون نتيجتها الوفاة.

ألباي أزاب أكد أن استخدام الكمامة الطبية إجراء غير كافٍ للوقاية من الفيروس على عكس ما هو شائع، مؤكدًا أن الكمامات الطبية تحد من انتقال الفيروس من المصاب إلى الآخرين، وأنه من غير الضروري ارتداء القناع من قبل الأشخاص غير المصابين.

وشدد على أن نظافة اليدين هي العامل الأهم للوقاية من الفيروس القاتل، مشيرًا إلى أهمية عدم ملامسة الأيدي للعين والأنف والأذن بقدر الإمكان.

كما أوضح أن المطهرات والمنظفات المطروحة في السوق في الوقت الحالي على أنها تقوم بالحماية من الفيروس، ليست بقدر الفاعلية نفسها لغسل اليدين بالماء والصابون، مؤكدًا على أهمية وضرورة تنظيف الأيدي بالماء والصابون جيدًا، أو استخدام كولونيا أو مطهرات تحتوي على كحول بتركيز لا يقل عن 70%.

كما كشف أن استخدام الماء والملح أو الخل في تنظيف الأنف أو الحلق لا يمنع الإصابة بالمرض كما هو شائع، مؤكدًا عدم وجود أي معلومات علمية تنص على ذلك، وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الملح في الماء قد يؤدي إلى تضرر الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وخاصة الطبقة المخاطية التي تحافظ على مقاومة خلايا الجهاز التنفسي من الفيروسات والبكتيريا.

أما المفاجأة الكبرى، هو تأكيده أن معلومة تناول المشروبات الساخنة تقتل الفيروس غير صحيحة، حيث شدد على أن تناول المشروبات شديدة السخونة قد يؤدي إلى تضرر الطبقة الواقية، والإفرازات المناعية الواقية، أي أن أضرار هذه الطريقة قد تكون أكثر من فوائدها.

وأكد أن استخدام الماء فقط أو المناشف المبللة (المناديل المبللة) في تنظيف الأسطح، غير كاف، مشددًا على ضرورة تنظيف الأسطح باستخدام منظفات.

بينما أكد أن تناول المخللات المعد في المنازل قد يساعد الجهاز المناعي في مقاومة الفيروسات الخارجية، بفضل خصائصه البكتيرية النافعة، محذرًا من ضرورة عدم الإفراط في تناوله لما يسببه من اختلال في توازن إلكتروليت سوائل الجسم.

وأشار إلى أن البصل والثوم لا يقتلان الفيروسات على عكس السائد، وإنما يقضيان على البكتيريا فقط، وأن السائد أن حساء “لحم الرأس” يقوي المناعة غير صحيح، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الطعام متوازنًا، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم يوميًا، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتقوية الجهاز المناعي.

وأكد أنه لا صحة لما يتداول حول أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى قتل الفيروس، مشيرًا إلى أن الصحيح أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الناس إلى الخروج من المنازل وتهويتها وتهوية أماكن العمل مما يقلل من مخاطر الإصابة بالفيروسات المتنقلة عن طريق الجهاز التنفسي.