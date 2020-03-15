بسبب كرونا.. عزوف في إسطنبول عن وسائل النقل الجماعي

أنقرة (زمان التركية) – عزف المواطنون في إسطنبول عن استخدام وسائل النقل الجماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

الناطق باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، أشار أمس في تصريحات إلى ارتفاع نسبة التراجع في استخدام وسائل النقل الجماعي إلى 17 في المئة، بعدما ذكر أمس الأول أن أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالمدينة تراجعت بنحو 10 في المئة.

وفي تغريدة عبر تويتر أفاد أونجون أن نسبة التراجع في معدلات استخدام وسائل النقل الجماعي في إسطنبول ومن بينها الحافلات والمترو والمتروباص بلغت 17 في المئة اعتبارا من يوم أمس مفيدا أن التزام المواطنين بتحذيرات المؤسسات الصحية الرسمية على الصعيد الشخصي يُعد أهم اجراء احترازي.

وأعلنت تركيا اليوم تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا لمعتمر عاد قبل أيام من المملكة السعودية.

وفي إطار مكافحة انتشار الوباء، أعلنت السلطات التركية غلق حدودها البرية والبحرية والجوية أمام المسافرين القادمين والمسافرين إلى 9 دول أوروبية هي: ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، والنمسا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وبلجيكا، وهولندا.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، إن السلطات التركية تترقب بقلق بالغ موعد وصول 21 ألف معتمر من المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 15 مارس /أذار الجاري، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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