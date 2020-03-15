تركيا ترسل تعزيزات لنقاط المراقبة المحاصرة في سوريا

إدلب (زمان التركية)ـــ قال تقرير سوري اليوم الأحد، إن تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية تركية دخلت إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق، لتعزيز نقاط المراقبة التركية.

وقالت وكالة الأنباء السورية استنادًا إلى “مصادر أهلية” أن تركيا “أدخلت قافلة مؤلفة من 62 شاحنة محملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية ترافقها 11 سيارة عسكرية نوع همر قادمة من شمال العراق إلى سورية عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

أضافت الوكالة أن الخطوة التركية تأتي في إطار “تعزيز نقاط وقواعد احتلالها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة”.

كما أفاد التقرير بأن القافة تعد الثانية خلال الشهر الجاري، وأنه في السابع من مارس/ آذار دخلت “10 شاحنات إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدتها اللاشرعية في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف القامشلي”.

وفي الخامس من مارس/ آذار الجاري توصل الرئيسان التركي والروسي، لاتفاق غامض ينص على وقف إطلاق النار، ويوم الجمعة أعلنت وزارتا الدفاع في تركيا وروسيا الاتفاق على تفاصيل اتفاق موسكو، والذي لم ينص على تراجع جنود الجيش السوري إلى ما وراء منطقة خفض التصيد ولا فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية.

ونشرت أمس السبت وكالة الأنباء الفرنسية فيديو من مدينة ترمانين‎ بمحافظة إدلب، السورية يظهر قافلة عسكرية تركية تعبر أحد شوارع المدينة.

وأمس قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا أرسلت قافلة عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب تضم حوالي 20 عربة، قبل يوم من أول دورية مشتركة للقوات التركية – الروسية على طريق M4 الدولي، وعبرت إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوزين الحدودي، واتجهت نحو المواقع التركية.