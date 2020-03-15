قبرص الشمالية تصدر قرارًا يخالف حكومة أردوغان

نيوقوسيا (زمان التركية) – اتخذت رئاسة هيئة الشؤون الدينية في قبرص قرارا خالفت به حكومة أنقرة لمواجهة فيروس كورونا، بمنع صلاة الجماعة في المساجد، بينما تواجه رئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية انتقادات واسعة، لعدم الاستجابة لمطالبات بإصدار قرار مماثل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في قبرص الشمالية حتى اليوم الأحد 6 حالات بينهم سائحة ألمانية وطبيب قبرصي، فيما سجلت 5 إصابات بفيروس كورونا في تركيا.

وتتبع جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا تركيا وتنشر أنقرة بها 35 الف جندي.

هيئة الشؤون الدينية في قبرص الشمالية أصدرت قرارًا بوقف صلاة الجماعة في المساجد حتى الأول من شهر أبريل / نيسان المقبل، في خطوة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمخالفة لحكومة أنقرة.

رئيس هيئة الشؤون الدينية في قبرص الشمالية، البروفيسور طالب أتالاي، أعلن في بيانه الكتابي، أن العاملين في المساجد سيحصلون على إجازة إدارية، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام الأذان المركزي في عموم البلاد، مع منع عقد صلاة الجماعة في المساجد.

وأوقفت جمهورية شمال قبرص المعترف بها من قبل أنقرة فقط استقبال غير القبارصة الأتراك والمقيمين في الثلث الشمالي من الجزيرة المتوسطية، وذلك حتى الأول من أبريل/نيسان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

فيما أعلنت جمهورية قبرص المعترف بها دوليا الجمعة إغلاق حدودها لمدة أسبوعين أمام الأجانب باستثناء المقيمين والطلاب والموظفين في الجزيرة.

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