كورونا ترفع أسعار المعكرونة في تركيا!

أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، نهاد أويسالي، رسالة لطمأنة الأتراك القلقين من نفاذ المعكرونة من السوق المحلي وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، وقال في هذا الإطار إنه تم إيقاف تصدير المعكرونة للخارج من أجل الوفاء بالاحتياجات المحلية.

وفي تعليق على مسارعة المواطنين في تركيا بشراء المعكرونة بكميات كبيرة وتخزينها منذ إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، دعا رئيس جمعية منتجو المعكرونة في تركيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وأعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد.

أويسالي أكد أن أسعار المعكرونة ارتفعت بسبب سلوك المواطنين، وقال: “كانت أسعار المعكرونة محددة وواضحة للجميع. مواقع التجارة الالكترونية كان تبيعها بسعر أعلى بعض الشيء بعد إضافة تكلفة الشحن والعمولة على السعر الفعلي”.

واستغلت المتاجر تزايد الطلب على المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ورفعت أسعارها بشكل مبالغ به.

أضاف “كان سعر المعكرونة يبلغ 3 ليرات. المواطن لم يكن يشتريها من خلال الإنترنت. نصيب مواقع التجارة الالكترونية من المعكرونة منخفض جدا، لم يكن أحد يهتم بسعر المعكرونة على هذه المواقع. أثيرت الفوضى عندما بادر المواطنون بالهجوم على المعكرونة بالمحلات. حينها بدأت مواقع التجارة الالكترونية ببيع المعكرونة بأسعار تصل إلى 17 ليرة”.

أويسالي طالب بعدم الذعر وإثارة الفوضى، قائلا: “احتياطي تركيا الحالي من المعكرونة يبلغ 800-900 ألف طن. حجم صادراتنا السنوي من المعكرونة يبلغ 1.3 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لها 650 ألف. قدرتنا الإنتاجية السنوية تبلغ 2.9 مليون طن. نحن أوقفنا عمليات التصدير للمعكرونة بشكل مؤقت، لهذا لا داع للذعر. قد نوقف التصدير لأسبوعين إضافيين إن استدعت الحاجة لهذا. سنغرق كل منزل في تركيا بالمعكرونة”.

وكانت زيرة التجارة روحصار بيكجان، حذرت من وجود من يتلاعبون بالأسعار استغلالًا للأزمة، مؤكدة أن السلطات التركية ستقوم بعمل اللازم.

جمعية تجار المواد الغذائية بالتجزئة دعت المواطنين إلى التخلي عن مخاوفهم، وأكدت أنه لم يتم ملاحظة وجود أزمة في توريدات وخدمات المنتجات المقدمة للمستهلك. وأوضحت أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة مسبقًا سواء من حيث مخزون المواد الغذائية والمنتجات المختلفة أو من حيث العاملين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تجار المواد الغذائية بالتجزئة، غالب أيكاتش، ضرورة عدم خلق حالة من الذعر في الشارع التركي بعد إعلان وزير الصحة عن حالة الإصابة الأولى في البلاد، مشيرًا إلى أن متاجر التجزئة اتخذت تدابيرها، وأنها مستعدة لتلبية طلبات المستهلك دون انقطاع.