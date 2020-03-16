الشرطة تطارد تركيًا اختطف ابنته المصابة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – طاردت الشرطة مواطن تركي أقدم على اختطاف نجلته البالغة من العمر 5 سنوات من المستشفى بمدينة دوزجا شمال البلاد، قبل نقلها إلى مستشفى آخر عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها.

وكانت العائلة التي عادت إلى تركيا قبل 12 يوما قادمة من ألمانيا قد بدأت في تلقي شكاوى من نجلتهم البالغة من العمر 5 سنوات بشعورها بآلام في الحلق وارتفاع بدرجة الحرارة.

وبعد وصولها إلى وحدة الطوارئ بمستشفى “جول ياكا” وعقب الفحوصات الطبية التي خضعت لها هناك تم نقل الطفلة إلى مستشفى جامعة دوزجا البحثي، ليقرر الأطباء إرسالها إلى مستشفى أتاتورك الحكومي لإخضاعها للمراقبة الطبية بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

والد الطفلة سارع باختطافها والفرار خارج المستشفى لتقوم الغدارة بإبلاغ فرق الشرطة التي قطعت الطريق أمام سيارته.

وأعيدت الطفلة مرة أخرى إلى مستشفى أتاتورك الحكومي برفقة عناصر الشرطة، حيث وضعت قيد المراقبة الطبية، بينما اقتيد والدها إلى مديرية الأمن حيث ذكر في إفادته أنه فعل هذا بعدما شعر بالفزع.

هذا وأخلت فرق الأمن سبيل والد الطفل بعد الحصول على إفادته.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا 18 حالة، وقال وزير الصحة مساء الأحد إن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا و3 من أمريكا.

وأفاد والي أنقرة واصب شاهين أنه تم اكتشاف 5 مصابين بفيروس كورونا من بين العائدين من السعودية، وقد تم نقلهم إلى مستشفى زكائي طاهر بوراك لأمراض النساء.

شاهين قال إن الحجر الصحي استقبل أمس الأحد نحو 1800 شخص، من العائدين من السعودية، وفي انتظار 1700 آخرين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معهم.

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