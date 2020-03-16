تركيا توقف صلاة الجماعة حتى إشعار آخر

أنقرة (زمان التركية)ـــ قررت تركيا تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، بدء من اليوم الإثنين للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أعلن في مؤتمر صحفي من العاصمة أنقرة أنه تقرر إيقاف صلوات الجماعة في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين.

وفيما يخص المعتمرين، قال أرباش: “جميع المعتمرين الأتراك ضمن أفواج رئاسة الشؤون الدينية عادوا إلى البلاد”.

وأردف: “390 معتمرا سيعودون إلى البلاد اليوم عبر الشركات الخاصة وسيخضعون للحجر الصحي” وفق وكالة (الأناضول).

ومساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

ومن جملة التدابير التي اتخذتها تركيا للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.