16 مارس 2020

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سفارة تركيا في لندن تطالب مواطنيها بالعودة في أقرب وقت

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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سفارة تركيا في لندن تطالب مواطنيها بالعودة في أقرب وقت
gazeteciler

لندن (زمان التركية) – دعت السفارة التركية في العاصمة البريطانية لندن المواطنين الأتراك، للعودة إلى بلدهم في أقصر وقت ممكن، محذرة من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورنا في بريطانيا 373 حالة، بينهم وزيرة الصحة.

السفارة التركية حذرت المواطنين المتواجدين في لندن لزيارات لفترة قصيرة من أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة إيقاف رحلات الطيران بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن رحلات الطيران بين تركيا وإنجلترا حتى الآن.

وأكدت السفارة في بيانها أنه يجب على المواطنين التحسب لأي احتمالات أو تدابير قد يتم اتخاذها في الفترة المقبلة، والعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.

كما نشرت السفارة أرقام الهاتف الخاصة بها للتواصل مع المواطنين المتواجدين في المملكة المتحدة عند الحاجة.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا 18 حالة، وقال وزير الصحة إن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا و3 من أمريكا.

وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

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