شكوى من الحجر الصحي في تركيا: مكان غير آدمي

(زمان التركية)ــ عبر مواطنون في تركيا من داخل الحجر الصحي بالمساكن الطلابية، بعد عودتهم من السعودية، عن شكواهم من سوء الوضع.

مواطن قال: “لا يوجد ولو مقدار ذرة من النظافة في الداخل. لا يوجد أطباء، أو حتى ممرضون. وضعونا في حجر، ولكن لا يوجد شيء باسم الحجر الصحي فعليًا، بل هنا مثل حظيرة للحيوانات”، على وصفه.

كذلك نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، يلدريم كايا، شكوى المواطنين الموضوعين تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، من سوء النظافة.

كايا أوضح أن الحجر الصحي لا يضم العائدين من العمرة فقط، قائلًا: “هناك عاملون ورجال أعمال أيضًا قادمون من المملكة العربية السعودية. قالوا إن الحجر لصحي يفتقر للنظافة ولا يحتوي على طعام كافي”.

وأفاد والي أنقرة واصب شاهين أن الحجر الصحي استقبل أمس الأحد نحو 1800 شخص، من العائدين من السعودية، وفي انتظار 1700 آخرين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معهم.

وقال وزير الشباب والرياضة في تركيا قصاب أوغلو في وقت سابق إن المساكن الطلابية يمكنها 10 آلاف شخص.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

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