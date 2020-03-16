قطاع إنتاج البيض في تركيا يتأثر بفيروس كورونا

قونيا (زمان التركية) – شركات تصدير بيض الدواجن في تركيا، بدأت تكتوي بتداعيات الانتشار السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بعد عجزها عن تصدير منتجاتها إلى الدول المتضررة من فيروس كورونا.

تداعيات الوباء ظهرت بسرعة كبيرةعلى الأنشطة التجارية في تركيا، وحركة التصدير، وأعلنت 6 مزارع تعمل فى إنتاج البيض، توقفها عن الإنتاج، وإرسال 6 ملايين دجاجة للذبح.

رئيس جمعية منتجي البيض في مدينة قونيا جنوب تركيا، إسماعيل سراج أوغلو، أوضح أن المنتجين باتوا غير قادرين على تصدير منتجاتهم إلى إيران والعراق وأذربيجان والكويت وقطر وسوريا، مؤكدًا أن حالات الإفلاس بدأت تظهر في القطاع.

وأوضح سراج أوغلو أنه تم إرسال 6 ملايين دجاجة للذبح في عموم تركيا، قائلًا: “أوقفت العراق العام الماضي، استيراد البيض وغيرها من المنتجات من تركيا، مما أدى إلى انكماش القطاع. والآن لا يمكننا التصدير لكل من إيران وسوريا والكويت وقطر وأذربيجان وغيرها من الدول، بسبب فيروس كورونا.

أوضح “في المعتاد كنا نرسل 280-300 شاحنة من البيض أسبوعيًا للتصدير، ولكن الوضع أصبح مأسويا في العام الأخير، وخاصة مع انتشار كورونا”.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض انخفض إلى 6 أو 7 ليرات تركية، لافتًا إلى أن توقف التصدير أدى إلى كثرة المعروض في السوق الداخلي مما انعكس على الأسعار داخليًا.

وأوضح أن قطاع البيض في تركيا يضم نحو 110 مليون دجاجة منتجة للبيض، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تراجع أعداد الدجاج المنتج للبيض إلى أقل من 100 مليون دجاجة.

وقال: “على حد علمي، تم غلق 6 مزارع كبيرة للدجاج المنتج للبيض في الشهر الأخير فقط. وأصبح مئات العاملين بدون عمل. وإذا استمر الوضع هكذا، ستتوالى حالات الإفلاس، ولن تتوقف”.

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