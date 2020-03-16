لمواجهة كورونا.. برلمانيان يطالبان بفرض حظر تجوال في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – دعا نائبين عن حزب الحركة القومية، وزير الصحة فخر الدين كوجا، بإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

مع تزايد اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بدأت السلطات التركية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة شملت تعليق عمل البارات والحانات والنوادي الليلية مؤقتًا، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأعلنت تركيا عن 18 حالة إصالبة بفيروس كورونا حتى الأمس الأحد.

نائب حزب الحركة القومية في مدينة كوجالي، لطفي توركان، ونائب الحزب نفسه عن مدينة إسبرطة آيلين جسور، نشرا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبات لوزير الصحة فخر الدين كوجا، لاتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

البرلمانيان أوضحا في منشورهما أن الفيروس يسجل انتشارًا واسعًا في العديد من البلدان حول العالم، من بينها إيطاليا التي سجلت 1809 حالة وفاة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمنع تدهور الأوضاع في البلاد.

وطالب البرلمانيان الوزير بتطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد لمدة 15 يومًا، مشددين على ضرورة بدء التطبيق اعتبارًا من الغد.