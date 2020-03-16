مصر تعلق رحلات الطيران في كافة المطارات وتعقم الفنادق

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات المصرية اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية من كافة المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى دراسة فرض المزيد من التدابير الاحترازية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بداية من الخميس القادم وحتى نهاية مارس/ آذار.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، بداية من الأحد الماضي.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى إن المرحلة الحالية تتطلب عدد أخر من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، ومجموعة هذه القرارات قد اتخذت بعد دراسة.

وذكر أن كل الفنادق والمنشآت السياحية سيتم تعقيمها خلال فترة تعليق حركة الطيران.

وأوضح أنه من المقرر أن يصدر قرار خلال ساعات بتقليص عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن تقليل الاختلاط والحد من التجمعات بين المواطنين ويستثنى منه الجهات الخاصة بتقديم الخدمات التي تمس حياة المواطنين.وفق موقع (اليوم السابع).

وقال مدبولي، إن “كافة الاجراءات هدفها أن يسلم الله مصر ولا يحدث المشكلات الكبيرة التي تعرضت لها بعض الدول، وهذه القرارات لها تبعات اقتصادية والدولة تحاول بكل امكانياتها حماية المواطنين”

وناشد المواطنين بأن عليهم أيضا دورا ألا يكون هناك نوعا من الاستهتار أو الاستخفاف بفيروس كورونا ويتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أسرته ، وشدد على ضرورة التقليل من الاحتشاد والسلوكيات التي تتيح انتقال العدوى ولابد أن يتم أخذ الموضوع بجدية.

واعلنت السلطات المصرية اليوم عن بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 150 حالة منهم 80 حالة يحملون الجنسية المصرية.

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